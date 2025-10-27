الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تنجز مئات المشاريع لتطوير شبكة الطرق والمواصلات

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في إطار الثورة العمرانية التي أطلقتها الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان منذ بدء أعمالها، تواصل الحكومة تنفيذ خططها الطموحة لتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاع الطرق والمواصلات.

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز شبكة الطرق ودعم القطاعات الحيوية الأخرى مثل الصناعة والسياحة والزراعة، إلى جانب تقليل حوادث السير وضمان سلامة المواطنين.

إحصائيات وأرقام المشاريع:

وفقاً للبيانات الرسمية، حققت الكابينة التاسعة إنجازات ملحوظة في قطاع الطرق والمواصلات، يمكن تلخيصها في الأرقام التالية:

إجمالي المشاريع: تم إطلاق 1,119 مشروعاً في مجال الطرق والمواصلات.

التكلفة الإجمالية: بلغت التكلفة الكلية لهذه المشاريع 4.3 ترليون دينار عراقي.

طول الطرق المنفذة: شملت المشاريع إنشاء وتأهيل طرق بطول إجمالي يبلغ 5,126 كيلومتراً في مختلف محافظات ومدن الإقليم.

مراحل الإنجاز:

من بين إجمالي المشاريع التي تم إقرارها، تم تحقيق تقدم كبير في التنفيذ:

المشاريع المنجزة: تم إنجاز 718 مشروعاً بشكل كامل ووضعها في خدمة المواطنين.

المشاريع قيد التنفيذ: لا يزال العمل جارياً في 401 مشروع، حيث وصلت نسبة الإنجاز في العديد منها إلى مراحل متقدمة تتجاوز 80%، ومن المتوقع استكمالها في المستقبل القريب.

مشاريع الهندسة المرورية لتعزيز السلامة:

لم تقتصر الجهود على تعبيد الطرق فحسب، بل شملت أيضاً تنفيذ مشاريع متكاملة في مجال الهندسة المرورية لرفع مستوى السلامة وتسهيل حركة المرور، ومنها:

52 جسراً ونفقاً للعبور، مما يساهم في فك الاختناقات المرورية وتسهيل التنقل.

إنارة طرق بطول 883 كيلومتراً، خاصة على الطرق الخارجية لزيادة وضوح الرؤية ليلاً.

إنشاء 296 كيلومتراً من ممرات عبور المشاة.

وضع 1,500 مطب صناعي للحد من السرعة في المناطق التي تتطلب ذلك.

تركيب لافتات وعلامات مرورية على امتداد 883 كيلومتراً.

تثبيت 45 كيلومتراً من السياج الحديدي الواقي على جوانب الطرق الخطرة.

ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه المشاريع تم تنفيذها بأيدٍ وخبرات محلية، من خلال فرق هندسية متخصصة وشركات وطنية، مما ساهم في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي. ومن بين أبرز هذه المشاريع الاستراتيجية، يبرز جسر سوران المعلق الذي يربط بين أقضية سوران، ميركسور، چومان، ورواندز.



