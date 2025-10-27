سوران تشهد أفتتاح أعلى جسر في كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في إطار جهود الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان ورؤية, رئيسها مسرور بارزاني في لتطوير البنية التحتية في المدن والإدارات المستقلة، تشهد إدارة سوران المستقلة أفتتاح أحد أبرز مشاريعها الاستراتيجية، والمتمثل في مشروع طريق قاعة المناسبات – حي آزادي الذي يتضمن إنشاء أعلى جسر في كوردستان والعراق من حيث الارتفاع.

مشروع حيوي يربط قلب سوران بمحيطها

يُعد المشروع جزءاً محورياً من الخطة الشاملة لتوسيع شبكة الطرق في سوران، إذ يهدف إلى ربط مركز المدينة بالمناطق الخارجية عبر طريق حولي مزدوج يسهم في تقليل الازدحام المروري وتعزيز الحركة التجارية والسياحية.

المشروع ينفّذ من قبل مجموعة شركات كافين (Kavin Group) بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 51 مليار دينار عراقي، ومدة تنفيذ تصل إلى 900 يوم، بعد أن جرى وضع حجر الأساس في 28 مايو 2024.

مواصفات هندسية متقدمة

يمتد الطريق على طول 3.2 كيلومترات بعرض 40 متراً، ويتكون من مسارين مزدوجين، يضم كل منهما ثلاثة خطوط سير (Lanes)، إلى جانب أرصفة بعرض 2.5 متر على الجانبين، ونظام مجارٍ متكامل لتصريف مياه الأمطار.

ويُعد المشروع المرحلة الأولى من الطريق الحولي الكبير الذي سيربط مركز مدينة سوران بإدارتها المستقلة، ضمن خطة تنموية تهدف إلى ربط المدينة بالمناطق الجبلية والسياحية المجاورة.

الجسر الأعلى في كوردستان والعراق

الإنجاز الأبرز في المشروع هو الجسر الهيدروليكي العملاق بطول 290 متراً، والمكوَّن من ثماني ركائز مزدوجة ودعامتين طرفيتين، يرتكز على 209 ركائز حفر (Piles) بقطر 120 سم لكل منها، تمتد أعماقها ما بين 10 إلى 25 متراً داخل الأرض.

ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة في الجسر 32 متراً، ما يجعله أعلى جسر من نوعه في كوردستان والعراق، ويُعد إنشاؤه خطوة هندسية متقدمة ستغيّر ملامح البنية التحتية في المنطقة.

كما سيتم استخدام 216 عارضة من نوع (I120) في هيكل الجسر، فيما تبلغ عمليات الحفر والردم في المشروع مجتمعة نحو 50 متراً، ما يعكس ضخامة المشروع من الناحية الفنية والإنشائية.

رمز للتنمية والتطور

من المتوقع أن يسهم المشروع، بعد اكتماله، في تحسين انسيابية الحركة داخل سوران وربطها بالمناطق السياحية المحيطة، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة البضائع والسكان.

ويُنظر إلى الجسر المرتفع كأحد الرموز المعمارية الحديثة في كوردستان، إذ يجمع بين الجمال الهندسي والوظيفة الخدمية، ويُعد إضافة نوعية إلى سلسلة المشاريع التي تنفذها حكومة الإقليم لتطوير المدن وإرساء بنية تحتية تواكب التطور العمراني المتسارع.