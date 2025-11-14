تحالف عزم: منصب رئيس الجمهورية حق للمكون الكوردي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن تحالف عزم، أن منصب رئيس الجمهورية هو حق للمكون الكوردي، وأنهم لن يكونوا جزءًا من الأزمات التي قد تحدث في البلاد.

وكشف محمد دحام، القيادي في تحالف عزم، أن ترشيح محمد الحلبوسي لمنصب رئيس جمهورية العراق غير مقبول، لأن هذا المنصب هو حصة ثابتة للمكون الكوردي، ولا يمكن لأي طرف سياسي المساس بهذا التقليد السياسي.

وأشار دحام إلى أن الحديث عن منصب رئيس الجمهورية لمكون آخر سيؤدي إلى خلق اختلال سياسي، وهو ما يتم العمل عليه منذ عام 2003، لذلك، فإنهم كتحالف عزم لن يكونوا جزءًا من الأزمات التي تواجه العملية السياسية وتفتح الباب أمام صراعات جديدة على المناصب السيادية.