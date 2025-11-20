ترامب يقول إنه سيلتقي الجمعة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني

منذ يوم

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء على منصته "تروث سوشل" أنه سيلتقي رئيس بلدية نيويورك الاشتراكي المنتخب زهران ممداني الجمعة في المكتب البيضوي.

وقال رئيس بلدية أكبر مدينة في الولايات المتحدة القادم من الجناح اليساري للحزب الديموقراطي والمعارض للرئيس الجمهوري إنه مستعد بمجرد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر، للتحدث مع دونالد ترامب حول "كلفة المعيشة" التي تعد في قلب اهتمامات الأميركيين.

وكتب ترامب "طلب رئيس بلدية نيويورك الشيوعي، زهران ممداني، لقاء. قررنا أن يكون هذا اللقاء في المكتب البيضوي الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأكدت الناطقة باسم ممداني دورا بيكيك اللقاء وقالت في بيان الأربعاء "كما هي العادة لأي إدارة جديدة لرئاسة بلدية المدينة، يخطط رئيس بلدية المدينة المنتخب للقاء الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) في واشنطن لمناقشة السلامة العامة والأمن الاقتصادي وأجندة القدرة على تحمل التكاليف التي صوت لصالحها أكثر من مليون نيويوركي قبل أسبوعين فقط".

ورغم أن ترامب وممداني نشآ في حي كوينز في نيويورك، لكن النقاط المشتركة بينهما تنتهي عند هذا الحد.

ففي حين يشيد ترامب بشكل متكرر بالمكاسب القياسية التي حققتها وول ستريت خلال فترة رئاسته، تمتد وجهة نظر ممداني بشأن الاقتصاد إلى ما هو أبعد من الأسواق المالية في وسط مانهاتن إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي تواجه مدينة يزيد عدد سكانها عن 8 ملايين نسمة.

وباعتباره أول مرشح لمنصب رئيس بلدية نيويورك يحصل على أكثر من مليون صوت منذ العام 1969، خاض ممداني حملته الانتخابية على أساس تعهدات بتوفير السكن بأسعار معقولة ورعاية الأطفال، فضلا عن توفير رحلات مجانية في حافلات المدينة من بين أمور أخرى.

وشكك خبراء في قدرة ممداني على تحقيق هذه الأهداف المثالية والواسعة النطاق.

وسخر ترامب المعادي للمهاجرين من اسم عائلة ممداني الذي يعود إلى جنوب آسيا، وهدد بقطع التمويل الفدرالي عن نيويورك في حال انتخابه لرئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في أحد تصريحاته الأخيرة "ماندامي، أيا كان اسمه"، متعمدا نطق اسم عائلة السياسي المسلم المولود في أوغندا بشكل خاطئ.

ولم يتراجع ممداني عن موقفه ضد ترامب، وانتقده خلال تجمع انتخابي له في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال أمام أنصاره "دونالد ترامب، بما أنني أعلم أنك تشاهد، لدي... ما أقوله لك: ارفع مستوى الصوت!".

وفي وقت لاحق، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الرئيس شاهد ممداني وهو يتحدث.

AFP