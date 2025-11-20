غوتيريش يعرب عن قلقه من زيارة نتنياهو لقواته في سوريا.. والأردن يندد

منذ يوم

أربيل( كوردستان24)- عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إثر الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننياهو على نحو علني لقواته المنتشرة في سوريا داخل منطقة عازلة مخصّصة لفصل قوات البلدين "مقلقة".

ونقل المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن "هذه الزيارة التي جرت علنا وبصورة صريحة تُعد مقلقة على أقل تقدير. ندعو إسرائيل إلى احترام اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974".

ونددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الأربعاء (19 تشرين الثاني 2025) بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الاستفزازية" إلى الجانب السوري من خط فضّ الاشتباك حيث يتمركز جنود إسرائيليون.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في البيان "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الانتهاك الخطير الذي يمثّل مساسا بسيادة دولة عربية، وتصعيدا استفزازيا خطيرا غير مقبول".

وشدّد على "ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها"، مؤكدا "وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها".

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللا شرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها، وكذلك إلزامها احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وزار نتنياهو الأربعاء قوات إسرائيلية متمركزة داخل الأراضي السورية، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان.

وجاءت الزيارة في المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية العام الماضي خلف الحدود المرسومة بين البلدَين بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك الموقّعة بينهما عام 1974.