ترامب سيبدأ "العمل" على ملف السودان بطلب من ولي العهد السعودي

منذ يوم

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيبدأ "العمل" على إنهاء الحرب في السودان بعدما طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المساعدة في وقف النزاع.

منذ اندلاعها في نيسان/أبريل 2023، خلّفت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عشرات آلاف القتلى وتسبّبت بنزوح نحو 12 مليون شخص.

وأوضح ترامب خلال مشاركته في منتدى أمريكي-سعودي للأعمال أن "سمو الأمير يريد مني القيام بشيء حاسم يتعلق بالسودان".

وأضاف "لم يكن السودان ضمن الملفات التي أنوي الانخراط فيها، وكنت أعتقد أن الوضع هناك فوضوي وخارج عن السيطرة".

وتابع الرئيس الأمريكي "لكنني أرى مدى أهميته بالنسبة إليكم ولعدد كبير من أصدقائكم في القاعة. سنبدأ العمل على ملف السودان".

وكانت واشنطن قد حضّت طرفي النزاع في السودان على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت صرّح مبعوث الرئيس الأمريكي إلى إفريقيا مسعد بولص لوكالة فرانس برس السبت أن الحرب في السودان تُعدّ "أكبر أزمة إنسانية في العالم".

لكن ترامب نفسه نادراً ما تطرّق إلى النزاع، مركّزاً بدلاً من ذلك على غزة وأوكرانيا في مسعاه للفوز بجائزة نوبل للسلام.

ويعكس تعهّده البدء بالعمل على ملف السودان علاقته الوثيقة مع ولي العهد السعودي، الذي استقبله بحفاوة في البيت الأبيض الثلاثاء.

وخلال لقائهما في المكتب البيضوي، دافع الرئيس الأمريكي عن الأمير السعودي في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، قائلاً إن ولي العهد "لم يكن يعلم شيئاً".

المصدر: فرانس برس