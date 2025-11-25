رئيس إقليم كوردستان: نواصل الجهود لمواجهة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- جدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، التأكيد على الالتزام الثابت بحماية حقوق النساء وبناء مجتمع تسود فيه الحرية والمساواة وكرامة الإنسان، مضيفاً: نواصل العمل والجهود لمواجهة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

نواصل الجهود لمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة

وقال رئيس الإقليم خلال بيان: "في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نؤكد مجددًا التزامنا الثابت بحماية حقوق النساء وبناء مجتمع تسود فيه الحرية والمساواة وكرامة الإنسان. نواصل العمل والجهود لمواجهة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة".

بناء بيئة آمنة تحمي كل امرأة في كل مكان

وأضاف: "بكل احترام، نستذكر جميع النساء اللواتي فقدن حياتهن بسبب العنف، ونقدم أعمق تعازينا لعائلاتهن. إن ضمان العدالة ومنع تكرار هذه الجرائم وبناء بيئة آمنة تحمي كل امرأة في كل مكان وظرف هو السبيل الوحيد لمواساة أسرهن".

القضاء على العنف ضد النساء يتطلب إرادة جماعية

وتابع: "حماية حقوق المرأة هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع حر وعادل ومتقدم ومستقر للجميع. القضاء على العنف ضد النساء يتطلب إرادة جماعية، قوانين رادعة وتطبيقها، ووعي اجتماعي يحترم المرأة ويدعم مشاركتها الواسعة في الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية".

مستقبل كوردستان مرتبط بتمكين النساء

وأردف: "مستقبل كوردستان مرتبط بتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الفعالة في جميع مجالات الحياة. بكل قوة وإصرار، نلتزم بمواجهة العنف والتطرف، وحماية الحقوق والحريات، وبناء مجتمع تُحترم فيه كل امرأة وتكون حرة وقوية لتحقيق أحلامها وأهدافها".

وزاد: "نواصل العمل لتعزيز حماية القانون مع جميع المؤسسات والجهات الرسمية في إقليم كوردستان والمجتمع المدني والشخصيات الدينية والاجتماعية ".

نشر ثقافة اللاعنف والاحترام المتبادل

وأكمل: "تحية لجميع النساء اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن، وكذلك للنشطاء والعاملين في مجال الدفاع عن النساء وكل من يساهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي وترسيخ قيم المساواة. كما نثمن دور الشباب، ووسائل الإعلام، والمدارس والجامعات في نشر ثقافة اللاعنف والاحترام المتبادل".

وقال: "فلنواصل جميعًا العمل معًا من أجل مجتمع خالٍ من العنف، ومن الخوف، ومن التمييز".