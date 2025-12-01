تحالف السيادة يرشح 6 أسماء لرئاسة البرلمان الجديد

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف تحالف السيادة عن تحديد ستة أسماء مرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي في دورته السادسة، وفق ما ذكره عضو التحالف عمار العزاوي.

وأوضح العزاوي، أن المجلس السياسي الوطني يُعتبر المرجعية الأساسية للقوى السنية، وأن اختيار المرشح سيتم بناءً على رؤية استراتيجية توافقية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال في البرلمان.

الأسماء المطروحة تشمل: محمد الحلبوسي، ثابت العباسي، سالم العيساوي، محمود القيسي، محمد تميم، ومثنى السامرائي. وأكد العزاوي أنه لم يتم طرح هذه الأسماء بشكل تفصيلي بعد، وأن النقاشات ما زالت جارية، مع إمكانية الاتفاق على اسم آخر خارج هذه الترشيحات.

كما أشار العزاوي إلى أهمية أن يكون للمرشح خصائص قيادة فعالة وعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف السياسية، مشدداً على ضرورة أن يكون مقبولاً وغير مثار حوله اعتراضات. وأكد أن الأمل يتمثل في اختيار مرشح واحد لإنجاز هذا الملف، على الرغم من إمكانية وجود أكثر من مرشح في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.