أطعمة فائقة المعالجة تهدد صحة الشباب وترفع مخاطر ما قبل السكري

أربيل (كوردستان24)- حذّرت دراسة حديثة من الارتفاع المتزايد في استهلاك الشباب للأطعمة الغنية بالصوديوم والسكريات والدهون غير الصحية، مؤكدة أن هذا النمط الغذائي يرفع بشكل ملحوظ من احتمالات الإصابة بمرحلة ما قبل السكري واضطرابات تنظيم الغلوكوز، وفقاً لصحيفة إندبندنت.

وكشفت الدراسة أن الأطعمة فائقة المعالجة، وعلى رأسها الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المعبأة والمشروبات الغازية والحلويات، تمثّل عامل خطر رئيسياً لدى الفئات الشابة؛ إذ ترتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم وظهور مؤشرات مبكرة على احتمالات الإصابة بالسكري لاحقاً.

وبحسب الأرقام الواردة في الدراسة، تشكّل الأطعمة فائقة المعالجة نحو نصف النظام الغذائي للفرد البالغ في المملكة المتحدة، بينما ترتفع النسبة لدى المراهقين لتصل إلى قرابة ثلثي استهلاكهم اليومي.

وقالت الدكتورة فايا ليدا تشاتزي، المؤلفة الرئيسية للدراسة إن "مرحلة الشباب تُعدّ نافذة حاسمة لتشكيل المسار الصحي على المدى البعيد"، مشيرة إلى أهمية التدخل المبكر قبل تطور مرحلة ما قبل السكري إلى حالة مزمنة.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تصنيف المنتجات الغذائية إلى مجموعتين: أطعمة غير فائقة المعالجة، وأخرى فائقة المعالجة تشمل الحبوب الجاهزة، والمشروبات المحلّاة، والمأكولات القابلة للدهن، والزبادي المنكّه. وبعد تقييم نسبة السعرات الحرارية اليومية الناتجة عن هذه الأطعمة، تبيّن أن زيادة استهلاكها ترتبط بوضوح بارتفاع مؤشرات الخلل في تنظيم الغلوكوز.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة 10 في المائة فقط، يُضاعف تقريباً مخاطر الإصابة بما قبل السكري، حيث ارتفع الاحتمال بنسبة 64 في المائة، فيما زادت مخاطر اضطراب تنظيم الغلوكوز بنسبة 56 في المائة لدى الفئة الأكثر استهلاكاً.

وأضافت الدكتورة تشاتزي: "تثبت نتائجنا أنه حتى الزيادات الطفيفة في تناول هذه الأطعمة يمكن أن تعطل قدرة الجسم على تنظيم الغلوكوز لدى الشباب المعرّضين للسمنة. ويشير ذلك بوضوح إلى أن تعديل النظام الغذائي يجب أن يكون هدفاً أساسياً لاستراتيجيات الوقاية".

كما رصد الباحثون ارتباطاً بين ارتفاع تناول الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة احتمال الإصابة بمقاومة الإنسولين، وهي حالة يقل فيها تجاوب الجسم مع هرمون الإنسولين؛ ما يرفع مستويات السكر في الدم، ويُمهّد للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وتعرّف مرحلة ما قبل السكري بأنها حالة تتجاوز فيها مستويات الغلوكوز الحد الطبيعي دون الوصول إلى عتبة تشخيص السكري من النوع الثاني.

وتشير تقديرات مؤسسة ديابيتس يو كيه إلى أن أكثر من واحد من كل خمسة بالغين في بريطانيا يعيشون إما مع السكري أو مرحلة ما قبل السكري.

ورغم القلق المصاحب لهذه الحالة، تؤكد المؤسسة أن الوقاية لا تزال ممكنة عبر تغييرات في نمط الحياة والغذاء. وقال دوغلاس توينيفور، رئيس القسم الطبي في المؤسسة: "كثيرون يعتقدون أن تطور ما قبل السكري إلى السكري أمر حتمي، لكن الأدلة تُظهر أن الخيارات الصحية والدعم المناسب يمكن أن يسهما في منع أو تأخير الإصابة".