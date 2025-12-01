العمادية تستعد للمهرجان الثالث للطحينة.. طواحين تاريخية تعود للدور من جديد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بدأت معظم طواحين الطحينة (الراشي) في قضاء العمادية دورانها بكامل طاقتها، استعداداً للمشاركة في مهرجان الطحينة الثالث، الذي تحيي خلاله المنطقة إرثاً يمتد لخمسة قرون.

من بين هذه الطواحين تبرز طاحونة "بيرا عيسى" التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الإنتاج هذا العام، إذ تُحضّر يومياً ما يقارب 300 كيلوغرام من الطحينة الطبيعية.

سليمان حسن – صاحب طاحونة بيرا عيسى ، يقول وهو يقف بين أكياس السمسم ورائحة التحميص تفوح حوله، "جهزنا منتجاتنا المحلية للمهرجان ليعرف الناس أن طحينتنا صناعة كوردستانية خالصة. هذه الطاحونة مائية وقديمة، تعود لأكثر من 400 أو 500 عام. أجدادنا عاشوا على إنتاجها، ونحن نكمل الطريق."

في العمادية أكثر من 40 طاحونة، بعضها يعمل بالطاقة المائية كما في الماضي، وبعضها بالكهرباء، ويزداد النشاط خصوصاً خلال موسمي الحصاد. التنافس بينها ليس تجارياً فقط، بل سباق لإنتاج أطيب وأجود أنواع الطحينة، بشرطها الأهم: أن يكون السمسم مزروعاً في أرض كردستان ويُحمّص ويُطحن محلياً.

إيهاب بيار – مزارع وصانع طحينة، يشير إلى حركة السوق هذا الموسم قائلاً: "الطلب كبير جداً هذا العام، وإنتاج السمسم والطحينة في العمادية ممتاز. سنشارك ككل عام في المهرجان الثالث، ونتوقع مبيعات جيدة إن شاء الله."

إنتاج قياسي.. وطلب يتجاوز الحدود

تجاوز إنتاج السمسم في القضاء هذا العام 100 طن، ومن المتوقع أن تُباع كميات كبيرة خلال المهرجان نظراً للإقبال المحلي والخارجي.

وعلى مستوى محافظة دهوك، تُعد العمادية الأولى في زراعة السمسم، ما جعل طحنتها هوية معروفة يتقصدها الزائرون من داخل كوردستان وخارجها لتميز مذاقها ونقاوتها.



تقریر : ماهر شنكالي – كوردستان 24 – العمادية