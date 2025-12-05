عاصفة تضرب أثينا وتتسبب بتعطيل المرور وإغلاق المدارس

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أُغلقت المدارس الجمعة في أثينا التي اجتاحتها عاصفة قوية ضربت كذلك أجزاء أخرى من اليونان متسببة بسيول غمرت الطرق وعطلت حركة النقل.

وصرح كوستاس تسيغاس، عضو نقابة إدارة الإطفاء، بأن المنطقة الأكثر تضررا، وهي الجانب الغربي من منطقة أثينا الكبرى، قد تلقت "أطنانا" من الأمطار التي أغلقت الطرق بالحطام.

وأدت العاصفة إلى إغلاق الطريق السريع المؤدي إلى مدينة كورينثيا مؤقتا.

وأضاف تسيغاس للتلفزيون العام أنه تم استدعاء آليات عسكرية لفتح الطرق، وفق ما نقلته فرانس برس.

بلغت العاصفة أشدها الخميس عندما اضطُرت السلطات إلى إلغاء مباراة في الدوري الأوروبي لكرة السلة بين أولمبياكوس بيرايوس وفنربخشة التركي.

وسجل المرصد الوطني لأثينا ما مجموعه 245 ملم من الأمطار بين يومي الخميس والجمعة غرب أثينا.

وقال نيكوس خريسويلوس، نائب رئيس بلدية أثينا لشؤون المناخ، للإذاعة إن "الظاهرة شديدة للغاية، ولكن حتى الآن، لم نسجل أي أضرار جسيمة في أثينا".