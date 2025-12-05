تايوان تعلن أن الصين نشرت سفناً حربية في إطار "عمليات عسكرية"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت تايوان الجمعة أن الصين نشرت سفنا حربية من أجل "عمليات عسكرية" تمتد على مئات الكيلومترات من البحر الأصفر وصولا إلى بحر الصين الجنوبي، ما يمثّل "تهديدا" للمنطقة.

ولم تؤكد بكين التي تطالب بتايوان، المناورات أو تنفها.

وأفادت الناطقة باسم مكتب الرئاسة كارين كيو الصحافيين بأن وزارة الدفاع التايوانية وغيرها من الوكالات الأمنية تراقب أنشطة الصين و"لديها فهم كامل للوضع".

ولم تكشف عدد السفن الصينية المشاركة في عملية الانتشار، لكن مصدرا أمنيا قال إنه "كبير".

وقالت كيو إن العمليات لم تقتصر على مضيق تايوان بل امتدت من جنوب البحر الأصفر إلى بحر الصين الشرقي قرب جزر دياويو وصولا إلى بحر الصين الجنوبي وحتى غرب الهادئ.

وأضافت أن "ذلك بالفعل يمثّل تهديدا ويؤثر على منطقة الهندي-الهادئ والمنطقة برمتها"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأوردت كيو أن تايوان حضّت الصين على "ممارسة ضبط النفس"، مضيفة "نحن واثقون أيضا بأنه بإمكاننا التعامل مع هذه المسألة بشكل جيد".

ولم تعلن أي من القوات المسلحة الصينية أو الإعلام الرسمي عن أي زيادة في النشاط العسكري في المنطقة، حيث قالت تايوان إنه تم رصد سفن صينية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية جيانغ بن الجمعة إن تدريبات سلاح البحرية في أعالي البحار تتوافق مع القانون الدولي و"ليست موجّهة ضد أي دولة معيّنة أو هدف".

جاء ذلك في إطار ردّه على سؤال بشأن أسطول بحري تشير تقارير إلى أنه قد يكون متّجها نحو أستراليا.

وأفاد ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية بأن بكين "اتّبعت بشكل ثابت سياسة دفاعية" وحضّ "الأطراف المعنيين" على عدم "المبالغة في ردود أفعالها أو.. الانخراط في دعاية لا أساس لها".

ولم تستبعد الصين استخدام القوة للسيطرة على تايوان فيما تطالب كذلك ببحر الصين الجنوبي بأكمله.

وقال رئيس الاستخبارات التايوانية تساي مينغ-ين الأربعاء إن تشرين الأول/أكتوبر حتى كانون الأول/ديسمبر هي "فترة الذروة" بالنسبة "الى تدريبات التقييم السنوية" الصينية.

وحذّر تساي من احتمال أن يحوّل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ما يبدو أنه أنشطة عسكرية روتينية إلى مناورات تستهدف تايوان.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية عند الساعة 19,00 (11,00 ت غ) أنها رصدت 24 طائرة عسكرية صينية قرب تايوان من الساعة 14,22 بينها 19 عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان للمشاركة في دورية قتالية مشتركة مع سفن في سلاح البحرية.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قالت تايوان إن حوالى 90 سفينة حربية صينية وسفينة من خفر السواحل شاركت في مناورات واسعة النطاق شملت محاكاة هجمات على سفن أجنبية وتدريبا على محاصرة مسارات بحرية في أكبر مناورات بحرية في بكين منذ سنوات.

ولم تؤكد بكين المناورات حينذاك.

ولطالما كانت الولايات المتحدة أهم داعم أمني لتايوان وأكبر مزوّد لها للأسلحة.

لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشارت إلى إمكان إحداث تحول في هذه السياسة الجمعة، قائلة في وثيقة بشأن استراتيجيتها إن على حليفتيها الآسيويتين اليابان وكوريا الجنوبية مشاركة مزيد من العبء في الدفاع عن المنطقة.