مركز تنسيق الأزمات في حكومة إقليم كوردستان ينشر حجم الأضرار التي خلفتها السيول

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نشر المركز المشترك لتنسيق الأزمات التابع لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أحدث إحصائية عن الأضرار الناتجة عن الفيضانات والأمطار الغزيرة في مدن وبلدات إقليم كوردستان.

وشهدت مدن إقليم كوردستان، بما في ذلك كركوك، خلال الـ 48 ساعة الماضية، هطول أمطار وثلوج غزيرة، حيث بلغت تأثيراتها ذروتها في الأيام (08 و 09 / 12 / 2025). ووفقاً لآخر الإحصائيات، تسببت الفيضانات في مناطق السليمانية وگرميان وكركوك في خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث فقد ثلاثة أشخاص حياتهم.

السليمانية وجمجمال؛ الأكثر تضرراً

وأعلن المركز المشترك لتنسيق الأزمات أنه في محافظة السليمانية، بلغت كمية الأمطار المتساقطة 122.7 ملم، مما أدى إلى حدوث فيضانات. وكان قضاء جمجمال وناحية تكية الأكثر تضرراً من حيث كمية الأمطار، حيث بلغت في تكية 173.5 ملم، مما تسبب في كارثة غير مسبوقة.

ووفقاً للإحصائيات، فقد شخصان حياتهما في منطقتي السليمانية وجمجمال، وأصيب 12 شخصاً، بينما لا يزال شخص واحد مفقوداً. أما الأضرار المادية فتضمنت تضرر 500 منزل، وغمر أكثر من 100 محل تجاري ومخزن بالمياه، وتدمير عشرة سيارات. كما أُغلقت الطرق الرئيسية بين كركوك - جمجمال والسليمانية -جمجمال بسبب الفيضانات.

كركوك وخطر انهيار الجسر الاستراتيجي

في محافظة كركوك، حيث بلغ معدل تساقط الأمطار 39.4 ملم، فقدت طفلة يبلغ من العمر 7 سنوات حياته في قرية فرقاني التابعة لناحية ليلان. كما حدث ضرر كبير آخر تمثل في انهيار جسر استراتيجي في قضاء داقوق، مما تسبب في قطع الطريق الرئيسي بين كركوك وبغداد.

بيان الوضع الطارئ في كرميان

كانت إدارة كرميان واحدة من المناطق التي واجهت وضعاً صعباً، بعد أن شهدت خلال فترة قصيرة تساقطاً للأمطار بلغ 76.6 ملم. وقد أدى الفيضان إلى قطع الطريق بين كلار – رزكاري، وانهيار الجسر الرابط بين كفري - رزكاري في ناحية سرقلا.

وكانت الأضرار في كرميان واسعة؛ حيث دُمّر جزء من مشروع مياه السلام (إحياء حياة كرميان) بالكامل، وتضرر سوق قضاء رزكاري وشبكات الكهرباء والاتصالات بشكل كبير، كما تضررت عشرة مشاريع زراعية وأحواض الأسماك.

حلبجة ودهوك ورابرين

في محافظة حلبجة، سُجّل هطول 92.5 ملم من الأمطار رسميًا، وارتفع منسوب مياه سيروان. في دهوك وزاخو كان الوضع أكثر استقرارًا ولم تُسجل أضرار كبيرة، فقط ارتفع منسوب مياه الخابور في زاخو إلى 205 سم. أما في إدارة رابرين، فقد أُغلِق معبر كيلي التجاري بسبب الثلوج.

وحذرت الجهات المعنية من أن بعض مشاريع المياه ستتوقف لمدة 24 إلى 48 ساعة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وتطلب من المواطنين ترشيد استهلاك المياه.