الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الجديد لهنغاريا في أربيل

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025، في مصيف صلاح الدين، "غيرغي تيفادار تاكاتش"، القنصل العام الجديد لدولة هنغاريا في إقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، أعرب القنصل الهنغاري عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني، مشيراً إلى إطلاعه الواسع على تاريخ وثقافة وسياسة الكورد وكوردستان في الماضي والحاضر، كونه قد أعدّ رسالة الماجستير الخاصة به حول كوردستان.

وثمّن القنصل العام عالياً دور ومواقف الرئيس بارزاني وجهوده المبذولة في سبيل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مقدماً في الوقت نفسه تهانيه للرئيس بارزاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية وفوز الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وجرى خلال اللقاء بحث الحراك السياسي في العراق لتشكيل حكومة اتحادية جديدة، بالإضافة إلى مناقشة العملية السياسية في إقليم كوردستان ومسألة تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في الإقليم.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وهنغاريا في شتى المجالات، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما شكلت التطورات والأوضاع العامة في المنطقة، وخطوات عملية السلام في تركيا، والوضع في سوريا، محاور أخرى للنقاش خلال اللقاء.