كأس العرب: مدرب الأردن يحذّر من مهاجمي العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- حذّر المغربي حمال سلامي مدرب الأردن من مهاجمي المنتخب العراقي عشية مواجهته في ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم التي اعتبرها الأسترالي غراهام أرنولد "اختبارا حقيقيا" لأسود الرافدين.

وقال سلامي الذي حقق فريقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، في المؤتمر الصحافي "بالنسبة لنا المباراة مهمة جدا وضد خصم قوي. شاهدنا المنتخب العراقي في الأونة الأخيرة وهو يملك القوة في الدفاع والسيطرة في مجمل المباريات ولديهم لاعبين مهاجمين خطيرين يجيب الحذر منهم".

وشدد سلامي على ان طموح النشامى تحقيق الفوز والانتقال للدور نصف النهائي "ندرك ان المباراة لها طقوس خاصة ومنافسة جديدة مع العراق فيها خروج مباشر للفريق الخاسر... لذلك عندنا طموح الفوز وهذا يتطلب تركيز كبير وتنافسية عالية لأن الخصم قوي ولا يعطينا فرص ولا هدايا وهذا يحتاج للجدية حتى نتقدم للأدوار المقبلة".

ونوّه سلامي بأن أداء منتخب الأردن يتطور من مباراة إلى أخرى، بعد نتائج سلبية تحققت في مباريات ودية قبل البطولة العربية "تحقيق نتائج إيجابية وحصد 9 نقاط في الدور الأول مهم جدا... طورنا الأداء وكسبنا الشخصية والثقة وجميع اللاعبين داخل أجواء المنافسة... لكن القادم هو الأهم".

وعن منتخب العراق قال سلامي "نتابع المنتخب العراقي منذ مدة ولا يمكن الحكم عليه من مباراة واحدة... لديهم مدرب جيد ولديهم الخبرة ومنذ اتيت إلى الأردن مباراة العراق لها طابع خاص. في تصفيات كأس العالم الجماهير الأردنية كانت تطالب بالفوز وان كان المهم عندي التأهل لكاس العالم... الان في قطر نتمنى ان تكون المباراة تنافسية على أرض الملعب والأفضل سيفوز وأتمنى فوزنا والتأهل".

من جانبه، توقع ارنولد مدرب العراق ان تكون المباراة صعبة على فريقه، قائلا "أتوقع مباراة صعبة... الأردن تأهل لكأس العالم وقام بعمل جيد وفي نفس الوقت هي مباراة مختلفة سنقدم فيها أفضل ما لدينا".

واعتبر ارنولد مباراة الأردن اختبارا حقيقيا لأسود الرافدين قبل خوض منافسات المحلق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 "هي تجربة كبيرة بالنسبة لنا... واختبار حقيقي قبل المحلق للعالمي المؤهل لكأس العالم".

وأشار ارنولد لبعض الغيابات التي يعاني منها منتخب العراق "هناك لاعب معاقب بالحرمان وبعض اللاعبين المصابين ولكنني أؤمن اننا سنقدم أداء جيد في المباراة ".

AFP