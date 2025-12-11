"DNO" النرويجية تدشن مرحلة جديدة في حقل طاوكي.. 8 آبار لرفع الإنتاج إلى 100 ألف برميل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة "DNO" النرويجية للنفط والغاز، اليوم الخميس 11 كانون الأول 2025، عن توسيع عملياتها في حقل "طاوكي" بإقليم كردستان، مشيرة إلى أن حجم الإنتاج التراكمي في الحقل قد تجاوز حاجز الـ 500 مليون برميل.

وأكدت الشركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنها ستباشر الأسبوع المقبل حفر ثماني آبار نفطية جديدة في حقل طاوكي بمحافظة دهوك، وذلك بعد توقف عمليات الحفر الذي استمر لمدة عامين ونصف.

زيادة الإنتاج بنسبة 25%

أوضحت الشركة أنها قامت بتحريك جهازي حفر عملاقين لاستئناف العمليات، ومن المتوقع الانتهاء من حفر الآبار الثماني خلال عام 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 25%، ليرتفع معدل الإنتاج اليومي وتتجاوز حاجز الـ 100 ألف برميل (مقارنة بـ 80 ألف برميل حالياً).

وفي تعليقه على الخطوة، قال بيجن مصور رحماني، الرئيس التنفيذي للشركة: "منذ عام 2023 ومع توقف صادرات نفط كردستان، توقفت أنشطة الحفر في الحقول. نحن ننتج حالياً 80 ألف برميل يومياً، ولكن بفضل خبرتنا التي تمتد لعقدين في حقل طاوكي، نحن متفائلون بقدرتنا على تعزيز الإنتاج بشكل كبير من الخزانات المعقدة لهذا الحقل".

سياق الاستثمار والأمن

تعمل شركة "DNO" (تأسست عام 1971) في إقليم كردستان منذ عام 2004، ولديها استثمارات في عدة مناطق حول العالم. وقد واجهت الشركة تحديات أمنية منتصف العام الحالي، حيث تعرض حقل طاوكي لثلاث هجمات متتالية بطائرات مسيرة من قبل فصائل مسلحة، مما ألحق أضراراً مادية بمنشآت التخزين.

انتعاش الصادرات

يأتي استئناف الحفر بالتزامن مع عودة تصدير نفط إقليم كردستان الذي بدأ في 27 أيلول/سبتمبر الماضي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، بعد توقف دام عامين ونصف. ويتم التصدير حالياً بموجب اتفاق ثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط الأجنبية، حيث تتولى شركة "سومو" العراقية تسويق النفط.

وبحسب بيانات متابعة لسوق الطاقة، يتراوح معدل التصدير الحالي من حقول الإقليم بين 200 إلى 205 آلاف برميل يومياً. وقد تم تصدير ما مجموعه 4 ملايين برميل عبر ميناء جيهان منذ استئناف الضخ، حيث تذهب العائدات مباشرة إلى خزينة الحكومة الاتحادية.