مباراة السيتي ستحدد مصير ألونسو مع ريال مدريد.. وزيدان وكلوب بالانتظار

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وضعت الهزيمة القاسية التي تعرض لها ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بهدفين نظيفين، والصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق، المدرب تشابي ألونسو في موقف حرج للغاية، لدرجة أن مصيره بات معلقاً بالمباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "إلموندو" الإسبانية، كانت ليلة الأحد طويلة في ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما ظهر الفريق الملكي بلا أي حافز في الدقائق الأولى، وفاقدا للانضباط في الدقائق الأخيرة، مع غياب كامل للفرص على مدار اللقاء، ما وضع ألونسو في موقف حرج للغاية.

وأشارت إلى أن كبار المسؤولين في النادي الملكي اجتمعوا بعد المباراة لساعات طويلة من أجل مناقشة ما إذا كان المدرب سيستمر في منصبه أم لا، وفق ما نقله موقع كورة.

وحقق الفريق الملكي انتصاراً واحداً فقط في آخر 5 جولات من الدوري، وانتقل من الصدارة بفارق 5 نقاط عن برشلونة إلى التراجع بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، وكل ذلك خلال شهر واحد فقط.

ومن الاجتماع الذي امتد حتى ما بعد الواحدة صباحا، خرجت استنتاجات واضحة بأن المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي ستكون الفرصة الأخيرة لألونسو، والعلاقة بين المدرب واللاعبين باتت غير قابلة للإصلاح.

وفي الوقت نفسه، بدأ ريال مدريد في استكشاف سوق المدربين لإيجاد بديل له، حيث تتصدر القائمة أسماء مثل زين الدين زيدان ويورجن كلوب.

رحيل المدرب الباسكي كان محور النقاش بطريقة مباشرة وواضحة أكثر من أي وقت مضى هذا الموسم.

وأشارت إلى أنه قبل أسبوع، وقبل مواجهة أتلتيك بيلباو، كان الحديث الداخلي يدور حول اختبار نهائي يمتد 7 أيام و3 مباريات، تشمل لقاء أتلتيك بيلباو، سيلتا فيجو، ومانشستر سيتي.

حتى الآن، سجّل الفريق فوزاً وهزيمة، لكن الكارثة أمام سيلتا فجّرت غضب أكثر من مسؤول، حيث طرحت فكرة الاستغناء عن ألونسو قبل مواجهة فريق بيب جوارديولا.

في النهاية، وبعد انقسام الآراء داخل إدارة ريال مدريد، تقرر إبقاء ألونسو حتى الأربعاء المقبل، رغم أن استكشاف سوق المدربين بدأ منذ تلك الليلة.

وأوضحت أن جزءاً كبيراً من اللاعبين على خلاف مع المدرب، وهو أمر لا يمكن تحمله في فريق بحجم ريال مدريد.