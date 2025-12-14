ثنائية رافينيا تُعزّز صدارة برشلونة في الدوري الإسباني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وسّع برشلونة حامل اللقب ومتصدر الترتيب الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى سبع نقاط موقتا، بعد فوزه على اوساسونا بثنائية مهاجمه البرازيلي رافينيا ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني ولكرة القدم السبت.

من خلال فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات، رفع الـ "بلاوغرانا" رصيده إلى 43 نقطة بفارق سبع نقاط عن غريمه التقليدي ريال الذي يحل ضيفا على ألافيس الأحد، ساعيا إلى محو خيبات تعثراته الاخيرة.

وسجّل رافينيا هدفي العملاق الكاتالوني في الشوط الثاني (70 و86).

وأعاد المدرب الألماني هانزي فليك مهاجمه فيران توريس الى التشكيلة الأساسية، بعد أسبوع على تألقه اللافت بتسجيله ثلاثية "هاتريك" خلال الفوز الكبير على ريال بيتيس (5-3)، قبل ان يبقيه على مقاعد البدلاء امام أينتراخت فرانكفورت الألماني (2-1) في مسابقة دوري أبطال اوروبا.

كما زجّ فليك برافينيا أساسيا بعد ان أراحه في مباراة بيتيس، ثمّ أشركه أمام فرانكفورت، وفق ما نقلته فرانس برس.

وبدأ برشلونة اللقاء بضغط واضح، فحصل على فرصة كبيرة للتقدم عبر توريس الذي سدد فوق المرمى اثر عرضية لامين جمال (14).

وحاول اوساسونا استغلال الهجمات المرتدة لكن محاولة الكرواتي أنتي بوديمير أبعدها الحارس جوان غارسيا (19).

وظنّ أصحاب الأرض انهم انتزعوا التقدم عندما صوّب توريس كرة رأسية في الزاوية البعيدة للمرمى، إلا ان الحكم ألغى الهدف بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بداعي التسلل على رافينيا خلال بناء الهجمة (25).

وهدّد برشلونة مرمى منافسه مجددا بتسديدة اكروباتية لتوريس لكنها مرت بجانب المرمى (44).

وكاد أوساسونا يباغت منافسه عندما وجد فيكتور مونيوس نفسه على انفراد بالحارس جوان غارسيا إلا ان كرته مرت بجانب المرمى (49).

وحصل الـ "بلاوغرانا" على فرصة رائعة للتقدم عندما مرر الفرنسي جول كونديه كرة متقنة للإنكليزي ماركوس راشفورد لكن تسديدة الأخير من وضعية ممتازة وقف لها المدافع إينيغو أرغيبيدي في المكان المناسب لابعاد خطورتها (51).

وتنفس برشلونة الصعداء عندما افتتح له رافينيا التسجيل من تسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء اثر هجمة مرتدة (70).

وأضاف المهاجم البرازيلي الثاني بعد ربع ساعة عندما سدد كونديه كرة ارتدت من قدم أليخاندرو كاتينا، لتجد رافينيا متربصا أمام المرمى فلم يتردد لإسكانها بسهولة في الشباك (86).