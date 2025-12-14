بالأرقام.. ماذا قدمت مؤسسة بارزاني الخيرية لضحايا جمجمال؟

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قدّمت مؤسسة بارزاني الخيرية آلاف الوجبات الغذائية والمستلزمات الشتوية لمساندة المتضررين من السيول في قضاء جمجمال والمناطق المحيطة به.

وعقب موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدداً من مناطق إقليم كوردستان، وأسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وألحقت أضراراً مادية جسيمة، باشرت مؤسسة بارزاني الخيرية (BCF) على الفور تنفيذ حملة إغاثية واسعة لدعم العائلات المتضررة.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، فإن فرقها، وبتوجيه من الرئيس بارزاني، شرعت منذ الأيام الأولى للكارثة، وتحديداً في 10 و11 و12 كانون الأول 2025، بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وتضمن برنامج الحملة ثلاث مراحل رئيسية، شملت تنظيف المنازل من الطين والمخلفات، توفير الوجبات الغذائية الساخنة، وتوزيع مستلزمات الأسر الأساسية.

وخلال ثلاثة أيام، جرى توزيع أكثر من ستة آلاف وجبة غذائية ساخنة، توزعت على النحو الآتي:

4 آلاف و800 وجبة غذاء في قضاء جمجمال.

900 وجبة في ناحية تكية.

400 وجبة في ناحية كلار.

كما نفذت فرق الإغاثة حملة واسعة في قضاء جمجمال وناحية شورش لتأمين الاحتياجات الأساسية للحياة، وشملت:

- الملابس والأغطية: توزيع ثلاثة آلاف كرتون من الملابس الشتوية، وثلاثة آلاف بطانية، وألفاً و600 فرشة نوم.

- المستلزمات المنزلية ومواد التنظيف: توزيع 500 طقم أدوات مطبخ، وألفي حزمة مواد تنظيف، إضافة إلى ألفي طقم آخر من مستلزمات التنظيف لاحقاً.

- المياه الصالحة للاستخدام: استخدمت الفرق 20 صهريجاً من المياه لأعمال التنظيف وغسل 135 منزلاً متضرراً، كما وفّرت ستة صهاريج من مياه الشرب وثلاثة آلاف عبوة مياه.

- الوقود ووسائل التدفئة: لمواجهة موجة البرد، تم توزيع 25 ألف لتر من النفط و500 مدفأة على العائلات.

- الغذاء: إيصال ألف سلة غذائية جافة إلى الأسر المتضررة.

وأكدت مؤسسة بارزاني الخيرية أنها ستواصل تقديم خدماتها وإيصال المساعدات ما دام المواطنون بحاجة إليها.