وفد "دەم پارتی" يلتقي "العدالة والتنمية" اليوم لبحث مستجدات عملية السلام في تركيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يعقد وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دەم پارتی)، اليوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، سلسلة اجتماعات هامة في البرلمان التركي مع قادة حزبي العدالة والتنمية (AKP) والعمال التركي ، لمناقشة الخطوات التنفيذية ومستجدات عملية السلام في البلاد.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الأول في تمام الساعة 02:00 بعد الظهر، حيث سيلتقي وفد "دەم پارتی" (المعني بملف إيمرالي) بكتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وعقب ذلك بساعتين، سيعقد الوفد اجتماعاً منفصلاً مع مسؤولي حزب العمال التركي (TİP) داخل أروقة البرلمان.

وتتمحور هذه اللقاءات حول "عملية السلام الجديدة" في تركيا، وبحث آخر التطورات المتعلقة بها. وفي سياق متصل، من المقرر أن يواصل الوفد جولته السياسية بلقاء مسؤولي حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

تأتي هذه التحركات السياسية استكمالاً للمبادرة التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية (MHP)، دولت بهجلي، في نهاية العام الماضي. وقد شهدت العملية تحولات جوهرية خلال عام 2025؛ ففي شهر شباط/فبراير، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، حزبه إلى عقد مؤتمر لإنهاء الكفاح المسلح.

واستجابةً لهذه الدعوة، عقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره في شهر أيار/مايو الماضي، حيث اتخذ قراراً تاريخياً بحل التنظيم وإلقاء السلاح. وتوجت هذه الخطوات في شهر تشرين الأول/أكتوبر بإعلان الحزب انسحاب كامل مقاتليه من الأراضي التركية، وهي إجراءات وصفتها الحكومة التركية بأنها "إيجابية وتاريخية" لتعزيز الاستقرار في البلاد.