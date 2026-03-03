نيجيرفان بارزاني وهاكان فيدان يناقشان أوضاع المنطقة

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن وزير الخارجية التركي بحث مع رئيس إقليم كوردستان آخر المستجدات والأوضاع الحساسة في المنطقة.

وفي صباح السبت، 28 شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية على إيران، أسفرت عن مقتل عدد من قادة البلاد.

وردّت إيران سريعاً على تلك الهجمات، حيث أطلقت عدداً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، واستهدفت عدة قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة.