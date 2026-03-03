إيران تحظر تصدير المواد الغذائية وسط الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة الإيرانية الثلاثاء حظر تصدير جميع المواد الغذائية والزراعية، فيما دخل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران يومه الرابع.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن بيان حكومي "تم حظر تصدير كافة المواد الغذائية والزراعية حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان "وضعت الحكومة أولوية لتوفير السلع الأساسية للشعب".

وتطبق إيران خطط الطوارئ منذ السبت، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على الجمهورية الإسلامية، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني وعدد من كبار القادة العسكريين.