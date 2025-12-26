مجموعة "سرايا أنصار السنّة" المتطرفة تتبنى تفجير المسجد في وسط سوريا

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تبنّت مجموعة "سرايا أنصار السنة" المتطرفة في بيان، اليوم الجمعة، تفجير عبوات ناسفة داخل مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص، أسفر بحسب السلطات السورية عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وأوردت المجموعة على تطبيق تلغرام "فجّر مجاهدو سرايا أنصار السنة، بالتعاون مع مجاهدين من جماعة أخرى، عدداً من العبوات داخل +معبد+ علي بن أبي طالب التابع للنصيرية".

وأوضحت المجموعة التي تأسست بعيد إطاحة الحكم السابق قبل عام، وسبق لها أن تبنت التفجير الانتحاري داخل كنيسة في دمشق في حزيران/يونيو، أن "هجماتنا سوف تستمر في تزايد، وتطال جميع الكفار والمرتدين".