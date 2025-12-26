الأمم المتحدة: عودة 1.8 مليون لاجئ أفغاني من باكستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 1.8 مليون لاجئ أفغاني عادوا من باكستان إلى أفغانستان، في حين لا يزال أكثر من مليوني أفغاني يقيمون داخل الأراضي الباكستانية.

وذكرت المفوضية، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي ونقلته وكالة «تاس» الروسية، أن عودة اللاجئين تأتي ضمن برنامج «إعادة الأجانب غير الحاصلين على وثائق»، الذي أطلقته الحكومة الباكستانية عام 2023.

وأوضح التقرير أن شهر نوفمبر الماضي شهد عودة نحو 171 ألف لاجئ أفغاني طوعًا إلى بلادهم، فيما قامت السلطات الباكستانية بترحيل قرابة 38 ألف لاجئ غير مسجل عبر المعابر الحدودية.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد التوترات على الحدود الأفغانية – الباكستانية خلال نوفمبر تسبب في عرقلة الأنشطة الإنسانية، وفرض قيود على حركة العبور، إضافة إلى الإغلاق المؤقت لمكاتب الأمم المتحدة في منطقة شامان الحدودية.

وكانت المفوضية قد حذّرت في وقت سابق من أن عمليات الإعادة الواسعة والمتسارعة للاجئين الأفغان قد تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار داخل أفغانستان، وتمتد آثارها السلبية إلى المنطقة بأسرها.