الكاردينال ساكو يستقبل وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الخميس25 كانون الأول2025 في مكتبه ببغداد، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، رافقه نوزاد هادي عضو المكتب السياسي وأوميد صباح عضو اللجنة المركزية للحزب، وفارس عيسى رئيس ممثلية حكومة غقليم كوردستان ببغداد.

وفي مستهل اللقاء، قدم ميراني التهاني للكاردينال ساكو والمكون المسيحي بمناسبة حلول أعياد الميلاد والسنة الجديدة.

وعبر رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن تمنياته أن يكون العام الجديد عامًا للسلام والاستقرار لجميع شعوب العالم.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى بحث الأوضاع العامة، وأهمية تشكيل حكومة وطنية جديدة قادرة على خدمة جميع مكونات الشعب العراقي ومواجهة التحديات.

وحضر اللقاء، المطران باسيليوس يلدو المعاون البطريركي.

ومنذ يوم الاثنين 22 كانون الثاني 2025، يتواجد وفد تفاوضي رفيع المستوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد بهدف إجراء حوارات مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويؤكّد الوفد على أن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يقوم على آلية تضمن جميع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتنفيذ الوعود والاتفاقات كما هي، ولا سيما ما يتعلق بإرسال المستحقات المالية، والاتفاقات المرتبطة بإيرادات النفط وغير النفط.

كما يناقش وفد الحزب حصة الكورد في الحكومة العراقية المقبلة، واستحقاق الحزب بوصفه الفائز الأول في الانتخابات، مع مختلف الأطراف.

ويتألف وفد الحزب من:

فاضل ميراني مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

فؤاد حسين عضو المكتب السياسي

نوزاد هادي عضو المكتب السياسي

أوميد صباح عضو اللجنة المركزية للحزب

فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد