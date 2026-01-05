تأكيدات على وحدة الصف الكوردي.. البارتي ينتظر حسم مرشح اليكتي لمنصب رئاسة الجمهورية

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكدت كتلتا الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على أهمية وحدة الموقف والرؤى بين القوى الكوردستانية داخل قبة البرلمان الاتحادي، لضمان الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان.

واستقبلت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، صباح اليوم الاثنين 5 كانون الثاني 2025، وفداً من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني. وصرح النائب عن الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، لشبكة "كوردستان 24"، بأن "الزيارة جاءت لتقديم التهنئة لـ (شاخوان عبد الله) بمناسبة تسنمه رئاسة كتلة الحزب في البرلمان العراقي بناءً على قرار الرئيس مسعود بارزاني، كما شهد اللقاء التباحث في جملة من القضايا السياسية الراهنة".

ووفقاً لدوبرداني، فقد شدد رئيسا الكتلتين على ضرورة "عدم نقل الخلافات السياسية بين الحزبين في إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد"، مؤكدين على وجوب ظهور الكتل الكوردستانية، لا سيما "البارتي واليكتي"، بصوت واحد وموقف موحد للدفاع عن المستحقات المالية والحقوق القانونية والدستورية للإقليم.

وفيما يخص منصب رئيس الجمهورية، أشار دوبرداني إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ينتظر إعلان الاتحاد الوطني عن اسم مرشحه للمنصب ليعلن بعد ذلك موقفه الرسمي. وأوضح أن الأطراف السياسية الأخرى، وخاصة القوى الشيعية، تحبذ دخول الكورد بمرشح واحد مشترك للمنافسة على المنصب.

ومن المقرر غلق باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين، حيث تشير المعلومات إلى أن عدد المتقدمين للمنصب تجاوز 45 مرشحاً منذ فتح باب الترشيح يوم الأربعاء الماضي 31 كانون الأول 2024.

وبحسب المادة 72 من الدستور العراقي، يمنح البرلمان مهلة 30 يوماً من تاريخ انتخاب هيئة رئاسته لاختيار رئيس جديد للجمهورية. وتمر عملية الانتخاب بالخطوات التالية:

الجلسة والانتخاب: يتطلب عقد الجلسة حضور ثلثي أعضاء البرلمان (219 نائباً) لتحقيق النصاب القانوني.

الجولة الأولى: يحتاج المرشح للحصول على ثلثي أصوات مجلس النواب (219 صوتاً) ليفوز بالمنصب مباشرة.

الجولة الثانية: في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة، يتم الانتقال لجولة ثانية يتنافس فيها المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات، ويفوز بالمنصب من يحصد عدد أصوات أكثر.

التكليف: عقب انتخابه، يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً (المكون الشيعي حسب العرف السياسي) لتشكيل الحكومة الاتحادية.

يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد حسم انتخاب هيئة رئاسته للدورة التشريعية السادسة في اجتماعاته يومي 29 و30 كانون الأول الماضي، والتي أسفرت عن اختيار هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس، وعدنان فيحان نائباً أول، وفرهاد أتروشي نائباً ثانياً.