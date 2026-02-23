القضاء العراقي يطوي ملف تلاعب عقاري في كركوك.. السجن 12 عاماً لموظفة أدينت بالفساد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور ستة أحكام قضائية بالحبس الشديد بحق معاونة شعبة سابقة في مديرية التسجيل العقاري بكركوك (الثانية)، لإدانتها بالتلاعب المتعمد في قيود العقارات والإضرار بالمال العام.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن محكمة جنايات كركوك أصدرت أحكاماً وجاهية تقضي بالحبس لمدة سنتين عن كل قضية من القضايا الست التي حوكمت بها المدانة، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقها إلى 12 عاماً. وشملت جرائم المدانة عمليات "حك وشطب" في السجلات الرسمية، وترويج معاملات بيع غير قانونية، وتزوير أضابير عقارية.

كما كشفت التحقيقات عن تورط المدانة في إخفاء أضابير أصلية وتعمد التلاعب بأرقام عقارات تابعة لبلدية كركوك بالاشتراك مع متهمين آخرين، مما تسبب بضرر مباشر بمصالح الدولة. واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 340 من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ بحق الجهات المتضررة في المطالبة بالتعويض المادي.