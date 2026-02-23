أزمة "الإحداثيات".. الرياض تحذر بغداد من المساس بالمنطقة المقسومة وسيادة الكويت

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، عن قلقها البالغ واهتمامها بمتابعة قوائم الإحداثيات والخارطة التي أودعتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تضمنت تعديات تطال أجزاءً واسعة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة السعودية - الكويتية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الإحداثيات العراقية تشمل مناطق تشترك فيها المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية بموجب الاتفاقيات الثنائية النافذة، والمستندة إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. كما شدد البيان على أن هذه الخطوة العراقية تُعد انتهاكاً لسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، لا سيما منطقتي "فشت القيد" و"فشت العيج".

وجددت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذه المنطقة المغمورة المحددة بحدود واضحة بين المملكة والكويت. وشددت على ضرورة التزام العراق باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها، والتقيد بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار رقم 833 لعام 1993م، الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وفي ختام بيانها، دعت الخارجية السعودية إلى تغليب لغة العقل والحكمة، واعتماد الحوار كوسيلة لحل الخلافات. وحثت على التعامل بمسؤولية وجدية وفقاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يضمن استقرار المنطقة واحترام السيادة الوطنية.