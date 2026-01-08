الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يناقشان عدة ملفات اليوم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يجتمع وفدا التفاوض للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الخميس، 8 كانون الثاني 2026، لمناقشة منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وبالإضافة إلى ملف منصب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يتم تحديده ضمن المدة القانونية المحددة، سيتم أيضاً مناقشة مسألة تشكيل حكومة إقليم كوردستان وإعادة تفعيل برلمان كوردستان.

كذلك سيناقش الحزبان، خلال الاجتماع، وحدة وتوافق الأطراف السياسية الكوردية في بغداد.

أمس الأربعاء، صرّح مصدر مطلع في الاتحاد الوطني الكوردستاني لهوشمند صادق، مراسل كوردستان24: أنه "تقرر أن يجتمع الوفدان التفاوضيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في أربيل الساعة 11 من يوم الخميس 8 شباط 2026".

وأشار إلى أن نطاق المباحثات سيكون واسعاً، وهناك ثلاثة ملفات رئيسية ومترابطة سيتم بحثها، وهي: مسألة رئيس جمهورية العراق، تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، وإعادة تفعيل برلمان كوردستان.

ذلك المصدر أشار أيضاً إلى أن الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يهدفان إلى اختيار مرشح كوردي مشترك لمنصب رئيس جمهورية العراق، باستثناء هذا الموضوع، الجانبان يجريان حوارات حول آلية وتشكيل التشكيلة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، كما أن هناك محوراً آخر من الحوار بينهما يتعلق بإعادة تفعيل برلمان كوردستان.

وهذا أول اجتماع رسمي لوفدي التفاوض من الجانبين بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية.

المراقبون والمصادر السياسية يشيرون إلى أن استئناف الاجتماعات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في هذا التوقيت، هو رد على الوضع الحساس في العراق والمنطقة. كلا الجانبين يؤكدان أن "الوحدة والتوافق" في بغداد هو مفتاح الحصول على الحقوق، وفي الوقت نفسه تشكيل حكومة الإقليم بسرعة يضمن تقديم خدمات لائقة لمواطني كوردستان.