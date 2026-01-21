بعد انسحاب "قسد".. الجيش السوري يدخل مخيم الهول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دخلت وحدات من الجيش العربي السوري، فجر اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026، إلى مخيم الهول الواقع في ريف محافظة الحسكة، وذلك في أعقاب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من المنطقة.

ويُعد مخيم الهول أكبر تجمع يضم عائلات مسلحي تنظيم "داعش" في المنطقة. ونقلت وكالة "فرانس برس" (AFP) أن القوات الحكومية السورية بسطت سيطرتها على المخيم الذي يقطنه نحو 24 ألف شخص، يعيشون في ظروف أمنية وإنسانية معقدة.

ووفقاً للبيانات التي أوردتها الوكالة، يضم المخيم حوالي 15 ألف سوري، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 من النساء والأطفال الأجانب الذين ينتمون لـ 42 جنسية مختلفة، من بينهم رعايا دول أوروبية من عائلات عناصر التنظيم المتطرف الذين تم تجميعهم في المخيم عقب القضاء على السيطرة الجغرافية للتنظيم.

تأتي هذه الخطوة الميدانية لتعيد ملف مخيم الهول وعائلات المحتجزين الأجانب إلى واجهة الأحداث، وسط تساؤلات حول مصير القاطنين فيه وإجراءات التعامل معهم في ظل السلطة الجديدة داخل المخيم.