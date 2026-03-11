مسرور بارزاني في ذكرى 11 آذار: ملتزمون بالدفاع عن حقوق شعبنا وصون الكيان الدستوري لإقليم كوردستان

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية الحادي عشر من آذار عام 1970 تمثل منجزاً تاريخياً ومحطة مفصلية في نضال شعب كوردستان، مشدداً على التزام الحكومة الراسخ بحماية الاستحقاقات الدستورية للإقليم.

وقال مسرور بارزاني في منشور على إكس، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للاتفاقية: "إن اتفاقية الحادي عشر من آذار كانت النتيجة التاريخية لثورة أيلول المجيدة، التي خاضها شعبنا بقيادة زعيمنا الوطني مصطفى بارزاني، لانتزاع حقوقه المشروعة".

الدفاع عن الكيان الدستوري

وشدد رئيس الحكومة على أن المبادئ التي قامت عليها تلك الثورة والاتفاقية لا تزال تشكل الركيزة الأساسية للعمل السياسي الحالي، مضيفاً: "إننا نجدد تأكيد التزامنا المطلق بالدفاع عن حقوق شعب كوردستان كافة، والعمل بكل إمكانياتنا لصون الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وحمايته من أي محاولات للنيل من مكانته القانونية".

أهمية تاريخية

وتعد اتفاقية 11 آذار 1970 أول وثيقة رسمية تعترف بالحقوق القومية والإدارية للكورد في العراق، ويرى مراقبون أن تأكيدات رئيس الحكومة في هذا الوقت تأتي في ظل تحديات سياسية ودستورية تواجه الإقليم، مما يعطي للذكرى طابعاً يؤكد على الثوابت الوطنية وحماية المكتسبات التي تحققت عبر عقود من التضحيات.