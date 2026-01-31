قطر ترحب بالاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار ودمج القوات بين دمشق و"قسد"

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دولة قطر، اليوم السبت، عن ترحيبها الرسمي بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لوقف إطلاق النار، واصفة إياه بالخطوة الجوهرية ضمن إطار اتفاق شامل يهدف إلى إنهاء النزاع وتعزيز الاستقرار.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، أن الاتفاق يتضمن تفاهمات وصفتها بـ"المتسلسلة" لدمج القوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، مشيدة بالدور الفعال والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في الوساطة وتسهيل الوصول إلى هذا التفاهم.

وأعربت الدوحة عن تطلعها بأن تساهم هذه الخطوة في توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن في الجمهورية العربية السورية. كما شددت الخارجية القطرية في بيانها على رؤيتها الاستراتيجية لاستقرار سوريا، مؤكدة أن ذلك يتطلب "احتكار الدولة للسلاح" من خلال جيش وطني موحد يمثل كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها، ومساندة تطلعات الشعب السوري في الوصول إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار والاستقرار الدائم.