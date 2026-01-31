قهرمان عثمان: جهود الرئيس بارزاني لتوحيد الجالية الكوردستانية وصلت إلى مرحلة قوية ومؤثرة جداً

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)- صرح قهرمان عثمان، رئيس مكتب المشرف العام للجالية الكوردستانية، بأن وحدة الصف والموقف التي شوهدت اليوم في مدينة بون الألمانية هي نتاج الجهود المستمرة للرئيس مسعود بارزاني لجمع الكورد في المهجر (الدياسبورا) تحت مظلة واحدة وتوجيههم نحو القضية العادلة لشعبهم.

وأشار إلى أن كنفيدرالية الجالية الكوردستانية سخرت كافة إمكانياتها لجمع الكورد في الخارج تحت هوية قومية واحدة.

وعلى هامش التظاهرة الحاشدة في مدينة بون التي نُظمت لدعم غرب كوردستان (روج آفا)، أوضح قهرمان عثمان في تصريح لـ "كوردستان 24"، أن عملية توحيد الجالية الكوردستانية تزداد قوة يوماً بعد يوم في أجزاء كوردستان الأربعة وفي المهجر أيضاً.

وأكد عثمان أن مشاركة الكورد من كافة أجزاء كوردستان في هذا التجمع، وإعرابهم عن امتنانهم لجهود الرئيس بارزاني، هي علامة واضحة على نجاح الرسالة القومية التي يعمل الرئيس بارزاني على ترسيخها.

وقدم رئيس مكتب المشرف العام للجالية الكوردستانية شكراً خاصاً للرئيس بارزاني على رسالته التاريخية التي وجهها للكورد في المغترب عبر المشرف العام للجالية الكوردستانية. كما أشار إلى الدور الدبلوماسي المؤثر للرئيس بارزاني على المستوى العالمي، وجهوده الحثيثة لمنع أي محاولات للإبادة أو إنهاء الوجود الكوردي في غرب كوردستان، مما ساهم بشكل كبير في رفع معنويات الجالية في المهجر لمواصلة نضالهم المدني والدبلوماسي.

جدير بالذكر أن اتحاد الجالية الكوردستانية تعمل كمظلة وطنية تحت توجيهات "مقر بارزاني" لتنظيم طاقات ملايين الكورد في الدول الأوروبية والعالم. ويأتي تجمع مدينة بون في 31 كانون الثاني 2026، والذي يُعد واحداً من أكبر التحركات الجماهيرية، متزامناً مع التطورات السياسية في سوريا والاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق؛ حيث يُنظر إلى وحدة الموقف هذه للكورد في الخارج كقوة ضغط دبلوماسية مؤثرة نجحت في جذب انتباه البرلمانات والحكومات الأوروبية نحو الحقوق المشروعة للشعب الكوردي.