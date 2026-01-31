بروين يوسف: وحدة البيت الكوردي وحدها تضمن حقوقنا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) عن وجود اتفاق يقضي بعدم دخول الجيش السوري إلى المناطق الكوردية، على أن تتولى القوات المحلية حماية أمن المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أعربت عن قلقها من صدور المراسيم السورية الجديدة دون مشاركة الجانب الكوردي، مؤكدة أن "وحدة البيت الكوردي هي الضمانة الوحيدة لحقوقنا".

وقالت بروين يوسف، لشبكة "كوردستان 24" اليوم السبت 31 كانون الثاني 2026: "بموجب الاتفاق المبرم، لن يدخل الجيش السوري إلى المناطق الكوردية، بينما ستدخل قوات الأمن لتنظيم عملية دمج القوات بشكل منسق ثم تغادر المنطقة لاحقاً؛ في حين ستتولى قواتنا، المكونة من أبناء المنطقة، مسؤولية حماية الأمن المحلي".

وحول ضمانات منع اندلاع الحرب مجدداً، قالت يوسف: "الضمانة الحقيقية هي قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا، والاعتماد على قواتنا وشعبنا"، مؤكدة أنهم لا يسعون للانفصال، بل يطمحون إلى "سوريا ديمقراطية تُصان فيها كافة حقوق الكورد".

وأشارت الرئيسة المشتركة للـ (PYD) إلى أن سوريا لا تزال تُدار من قبل شخص واحد، موضحة أن المرسوم المتعلق بالكورد أعده رئيس البلاد "أحمد الشرع"* بمفرده، دون مشاركة أي طرف كوردستاني، وقالت: "لذلك نرى أن هذا المرسوم يعاني من نقص وقصور".

وشددت يوسف على أنه لكي يكون الكورد أقوياء وتُضمن حقوقهم، يجب أن يكون الجميع موحداً، وألا يحدث أي انقسام داخل البيت الكوردي، "لأننا وحدنا القادرون على حماية أنفسنا".

وبشأن الاجتماع المرتقب مع حكومة دمشق، ذكرت أنه لم يتم تحديد موعد دقيق بعد، لكن الزيارة ستجري في وقت قريب جداً.