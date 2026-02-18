زراعة أربيل تشكل لجنة مشتركة لمنع الذبح غير القانوني في أسواق المواشي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام لزراعة أربيل، هيمن سيد مراد، عن تشكيل لجنة مشتركة للمراقبة الميدانية لأسواق المواشي، بهدف حماية الصحة العامة والقضاء على الظواهر غير القانونية.

وبإشراف مسؤول شعبة ميدان سوق المواشي، وبمشاركة ممثلين عن قائممقامية أربيل وقوات الشرطة، بدأت اللجنة متابعة ميدانية للحد من التجاوزات وعمليات ذبح المواشي بطرق غير صحية.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الحملة في منع ذبح المواشي خارج المجازر الرسمية وبعيداً عن الرقابة والفحص البيطري، لما يشكله ذلك من خطر على صحة المواطنين.

وخلال الجولة الميدانية، وجهت اللجنة تحذيراً لجميع الكسبة وأصحاب المواشي بأنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بإجراء أنشطة الذبح داخل سوق المواشي.

كما جرى التأكيد على أن أي شخص لا يلتزم بالتعليمات ويرتكب مخالفات، سيواجه إجراءات قانونية صارمة.

تأتي هذه الخطوة من قبل المديرية العامة لزراعة أربيل في إطار الجهود المتواصلة لتنظيم الأسواق وضمان جودة وسلامة اللحوم التي تصل إلى المستهلكين.