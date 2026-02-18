عبدي يهنئ بحلول رمضان ويدعو لتعزيز التعايش ونبذ خطاب الكراهية بين السوريين

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الأربعاء، تهنئة إلى العالم الإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن أمله في أن يكون شهر رحمة وسلام واستقرار للمنطقة.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، استذكر عبدي التضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى، موجهاً التحية لعوائلهم في هذا الشهر الفضيل.

وجدد عبدي دعوته لتعزيز قيم التعايش المشترك ونبذ خطاب الكراهية بين جميع السوريين بمختلف مكوناتهم، مؤكداً على ضرورة استثمار المناسبة لتقريب وجهات النظر.

كما أعرب قائد (قسد) عن أمله في أن يمثل هذا الشهر الكريم دافعاً لعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم في سري كانيه وعفرين وكافة المناطق السورية في القريب العاجل، مختتماً رسالته بتمنيات الخير والبركة للجميع بمناسبة الشهر المبارك.