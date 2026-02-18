مراسل كوردستان 24: قتلى جراء استهداف سيارة بالقرب من سيطرة "كەڵەوان" بالسليمانية

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24، مساء اليوم الأربعاء 18 شباط 2026، بتعرض سيارة مدنية لاستهداف مباشر بالقرب من سيطرة "كەڵەوان" الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية، ما أسفر عن وقوع قتلى.

ووفقاً للمعطيات الأولية المستقاة من موقع الحادث، فقد أدى الاستهداف إلى اندلاع حريق كبير في العجلة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان على الفور للسيطرة على النيران.

وأكد المراسل وقوع خسائر بشرية مؤكداً وجود "قتلى" جراء الهجوم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هوية الضحايا لا تزال مجهولة حتى هذه اللحظة.

وفيما يتعلق بطبيعة الهجوم، تشير المعلومات الواردة من المنطقة إلى وجود تضارب بشأن الوسيلة المستخدمة؛ حيث لم يتم التأكد رسمياً بعد ما إذا كان الاستهداف قد تم بواسطة طائرة مسيرة (درون) أو عن طريق انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في المكان.

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم تصدر الأجهزة الأمنية في محافظة السليمانية، ممثلة بالآسايش والشرطة، أي بيان رسمي يكشف ملابسات الحادث أو يحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذه.