الرديني يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة وفد حزب الدعوة إلى أربيل وكواليس اجتماعاته

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- كشف المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، عن معلومات جديدة تتعلق بأهداف وفحوى زيارة الوفد الرفيع المستوى لحزب الدعوة إلى أربيل.

وذكر الرديني في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن وفد حزب الدعوة، وقبل زيارته إلى أربيل، عقد مسبقاً سلسلة اجتماعات مع أطراف عراقية ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وحول الهدف الرئيسي لزيارة الوفد إلى إقليم كوردستان، قال المتحدث باسم النصر: يريد وفد حزب الدعوة مناقشة الأسباب الحقيقية وراء رفض الأطراف لنوري المالكي كمرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وأشار الرديني إلى أن الوفد يسعى تحديداً للحصول على إجابة من القيادة الكوردية حول سؤال مفاده: هل وصلت رسالة محددة للكورد تشير إلى أنه لن يُسمح بحسم منصب رئيس الجمهورية ما لم يتم تغيير المالكي؟.

من جهة أخرى، وفيما يخص الوضع الداخلي للمكون الشيعي، أقر المتحدث باسم ائتلاف النصر بأن الانقسام والخلافات داخل أطراف الإطار التنسيقي في تصاعد مستمر.

وكشف أن قوى الإطار ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة لحسم ملف المرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وفي رده على سؤال حول احتمالية ترشيح حيدر العبادي كبديل للمالكي، قال عقيل الرديني: حيدر العبادي لم يطلب ترشيحه، ولكن في حال تكليفه بهذه المهمة، فإنه يمتلك الاستعداد الكامل لإدارة المرحلة المقبلة من الحكم، ولديه رؤيته الخاصة لإدارة البلاد.

واليوم الجمعة، وصل وفدٌ رفيع المستوى من حزب الدعوة الإسلامية، إلى العاصمة أربيل.

وكان في استقبال الوفد في مطار أربيل الدولي كلٌّ من الدكتور كمال كركوكي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأوميد خوشناو محافظ أربيل، والدكتور عرفات ستوني، ممثل مقر الرئيس بارزاني..

وضمّ الوفد عدداً من أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحزب، برئاسة عباس البياتي، وعضوية كل من حسن السنيد، وكمال الساعدي، وصادق البهادلي، وعامر الخزاعي، وأحمد المبرقع.

وخلال لقاء قصير في المطار، جرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بما يخدم المصلحة العامة.

ومن المقرر أن يعقد وفد حزب الدعوة، يوم غد، اجتماعاً مع الرئيس مسعود بارزاني، إلى جانب سلسلة لقاءات واجتماعات مهمة مع مسؤولي إقليم كوردستان.