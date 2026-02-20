وفدٌ رفيع المستوى من حزب الدعوة يصل أربيل… ولقاء مرتقب مع الرئيس بارزاني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد رفيع من حزب الدعوة الإسلامية، مساء اليوم الجمعة 20 شباط 2026، إلى العاصمة أربيل.

وكان في استقبال الوفد في مطار أربيل الدولي كلٌّ من الدكتور كمال كركوكي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأوميد خوشناو محافظ أربيل، والدكتور عرفات ستوني، ممثل مقر الرئيس بارزاني..

وضمّ الوفد عدداً من أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحزب، برئاسة الدكتور عباس البياتي، وعضوية كل من حسن السنيد، والدكتور كمال الساعدي، وصادق البهادلي، والدكتور عامر الخزاعي، والدكتور أحمد المبرقع.

وخلال لقاء قصير في المطار، جرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بما يخدم المصلحة العامة.

ومن المقرر أن يعقد وفد حزب الدعوة، يوم غد، اجتماعاً مع الرئيس مسعود بارزاني، إلى جانب سلسلة لقاءات واجتماعات مهمة مع مسؤولي إقليم كوردستان.