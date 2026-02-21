طقس العراق: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وفرص لهطول الأمطار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 20، نينوى 21، أربيل والسليمانية 22، صلاح الدين وكركوك 24، الأنبار 25، ديالى 27، بغداد وواسط 28، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والمثنى 29، الديوانية وذي قار والبصرة 30، ميسان 31".

وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً يتحول إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

مشيرةً إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار خفيفة في المنطقة الشمالية وفرصة لتساقط امطار في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم".

أما بالنسبة ليوم الأربعاء، فذكر البيان، أن الطقس سيكون "غائماً جزئياً يتحول إلى غائم مع تساقط امطار خفيفة في المنطقة الشمالية وصحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".