موجة أمطار وثلوج تجتاح إقليم كوردستان وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن استقرار نسبي في درجات الحرارة خلال اليوم وغدٍ السبت، فيما توقع خبير في الأرصاد الجوية وصول موجة من الأمطار والثلوج إلى المنطقة منتصف الأسبوع المقبل.

وفي تصريح أدلى به لموقع "كوردستان 24"، قال الخبير الجوي محمد كمال: "إن درجات الحرارة ستبقى متقاربة اليوم وغداً دون حدوث تغييرات كبيرة، لكن الأيام المقبلة ستشهد وصول موجة من الأمطار والأجواء الباردة إلى المنطقة".

وأوضح كمال أن الموجة ستبدأ اعتباراً من يوم 24 شباط الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى الثامن والعشرين منه، مشيراً إلى احتمالية تساقط الثلوج في المناطق الجبلية بالتزامن مع انخفاض ملحوظ وملموس في درجات الحرارة.

من جهتها، ذكرت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، في بيان لها اليوم الجمعة 20 شباط 2026، أن الأجواء ستكون صحوة في أغلب الأوقات، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم:

أربيل: 19 درجة مئوية

السليمانية: 20 درجة مئوية

دهوك: 18 درجة مئوية

حلبجة: 22 درجة مئوية

كرميان: 23 درجة مئوية

بيرمام: 15 درجة مئوية

سوران: 17 درجة مئوية

حاج عمران: 10 درجات مئوية

جمجمال: 21 درجة مئوية

زاخو: 19 درجة مئوية