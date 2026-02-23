ريبوار طه: سنتعامل وفق القانون وتعليمات إدارة المدينة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- عقب التوترات التي شهدها حي "نوروز" يوم أمس، أكد محافظ كركوك أن الإدارة لن تنجر إلى الردود الجانبية، مشدداً على أن التعامل سيكون مبنياً على القانون والتعليمات الخاصة بإدارة المدينة.

الاثنين، 23 شباط/فبرایر 2026، وردّاً على سؤال لمراسل "كوردستان 24" سوران كامران خلال مؤتمر صحفي، صرح محافظ كركوك ريبوار طه قائلاً: "لن نرد على أحد، وسنتعامل وفق القانون وتعليمات إدارة المدينة، وسنستخدم السلطة التي نمتلكها لمصلحة المواطنين".

وكان حي "نوروز" في مدينة كركوك قد شهد فجر يوم أمس الأحد، 22 شباط 2026، حالة من التوتر بعد أن داهمت قوة من الجيش العراقي عدة منازل لمواطنين كورد وأخرجتهم منها بالقوة.

وعقب الحادثة، زار محافظ كركوك د. ريبوار طه الحي المذكور واجتمع مع الأهالي والقادة العسكريين. وفي تصريح للصحفيين، قال المحافظ: "هذه المنازل هي ملك للدولة وليست ملكاً لأي شخص بصفتة الشخصية. المواطنون المتواجدون هنا سكنوا هذه المنازل بعد عملية التحرير (عام 2003). وقبل عدة أيام، قام بعض ضباط الجيش بمداهمة المنازل وإخراج إحدى العائلات".

تعتبر قضية الملكية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى قضية معقدة وطويلة الأمد، وهي مرتبطة بسياسات "التعريب" التي انتهجها النظام السابق. وبعد عملية تحرير العراق عام 2003، جرت محاولات لتطبيع الأوضاع وإعادة الحقوق للسكان الأصليين من خلال المادة 140 من الدستور، إلا أن عدم التنفيذ الكامل لهذه المادة أبقى المشكلة قائمة دون حل جذري.

ومنذ أحداث 16 أكتوبر 2017 وانسحاب قوات البيشمركة، تزايدت الضغوط مرة أخرى على السكان الكورد في تلك المناطق، حيث جرت محاولات متكررة لإخراجهم من منازلهم، لاسيما في الأحياء التي كانت عقاراتها مسجلة سابقاً كأملاك حكومية.