ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد العقوبات الجديدة ضد روسيا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تصعيد "الضغط" على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، واعتماد الحزمة العشرين من العقوبات التي تعرقلها المجر.

وقال ماكرون إلى جانب نظيره الفنلندي ألكسندر ستاب مع دخول الحرب الأوكرانية الثلاثاء عامها الخامس "سنواصل تصعيد الضغط على روسيا".

وأضاف "يجب أن نمضي قدما بشأن الحزمة العشرين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وستجرى مناقشات في الأيام المقبلة".

وطرحت المفوّضية الأوروبية الحزمة العشرين من العقوبات ضدّ روسيا منذ غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 بهدف تبنيها قبل الثلاثاء الذي يصادف ذكرى مرور أربعة أعوام على اندلاع الحرب.

غير أن المجر أعلنت نهاية الأسبوع نيّتها عرقلة هذا الأمر، طالما لم يُسمح باستئناف تصدير النفط الروسي عبر خطّ أنابيب يعبر في أوكرانيا تعرّض لأضرار.

إلى ذلك أعرب ماكرون عن عزمه السعي إلى "إقرار القرض (الأوروبي) البالغ 90 مليار يورو" لأوكرانيا، والذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أكد أنه سيعرقل إقرار هذا القرض أيضا، للأسباب نفسها.

وقال الرئيس الفرنسي "سيتم الوفاء بالالتزامات السياسية والوعود التي قطعت في المجلس الأوروبي الأخير. لا يمكن أن يحدث غير ذلك".

ورأى الرئيس الفنلندي الذي انضمت بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد بدء الحرب في أوكرانيا، أن الهجوم الروسي كان فشلا "استراتيجيا" و"عسكريا" و"اقتصاديا" للرئيس فلاديمير بوتين.

وأشار ألكسندر ستاب إلى أن بوتين "لم يكن يرغب في توسّع الناتو، لكن فنلندا والسويد" انضمتا إليها.

وأضاف "إنه أيضا فشل عسكري. إنه يخسر الكثير من الجنود حاليا".

وشدّد الزعيمان على ضرورة أن يعزز الأوروبيون "موقفهم الدفاعي في القطب الشمالي" في مواجهة الطموحات الروسية والصينية في المنطقة، فضلا عن طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غرينلاند.

ويشارك ماكرون وستاب في مؤتمر عبر الفيديو لدول البلطيق ودول الشمال الأوروبي التابعة لمجموعة "ان بي 8" (فنلندا، السويد، الدنمارك، النروج، أيسلندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا) في الساعة 14:00 لمناقشة الوضع الأمني في القطب الشمالي إثر الأزمة المتصلة بمطامع الولايات المتحدة في غرينلاند.

المصدر: فرانس برس