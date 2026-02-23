السفارة الأميركية في بغداد: شراكة شيفرون تعكس الثقة في استقرار العراق الاقتصادي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الاثنين، عن انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة بين العراق والولايات المتحدة، وصفتها بأنها "محطة مهمة" للشعب العراقي ولشركة "شيفرون" (Chevron)، إحدى أبرز شركات الطاقة الأمريكية العالمية.

وأكدت السفارة في بيان لها عبر منصة إكس، أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لدعم رؤية الرئيس ترامب الرامية إلى تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال تحقيق الازدهار المشترك.

وأشار البيان إلى أن التزام شركة "شيفرون" بإدارة حقل نفطي يسهم بنحو 12% من إجمالي إنتاج النفط في العراق، يعد دليلاً ملموساً على الثقة المتزايدة في استقرار الدولة العراقية وإمكاناتها الواعدة كبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية.

وشددت السفارة على أن تدفق الاستثمارات الأميركية إلى القطاعات الحيوية في العراق يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يضمن بناء مستقبل قائم على المرونة الاقتصادية والازدهار المتبادل بين البلدين.

وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبغداد، والتوجه نحو تعزيز استقلال قطاع الطاقة العراقي وتطويره وفق أحدث المعايير العالمية التي تعتمدها كبرى الشركات الأمريكية.