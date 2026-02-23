شرطة لندن توقف الوزير السابق بيتر ماندلسون على خلفية قضية إبستين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت الشرطة البريطانية، الیوم الاثنين23 شباط/فبرایر 2026، الوزير والسفير السابق بيتر ماندلسون في إطار تحقيق بشأن شبهة تسريبه معلومات حساسة إلى جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن عناصرها "أوقفوا رجلاً يبلغ من العمر 72 عاماً للاشتباه في تقصيره في أداء مهامه الرسمية"، دون أن تفصح عن اسم المشتبه به، تماشياً مع القواعد المتبعة في المملكة المتحدة.

وعرضت محطتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" مشاهد لماندلسون وهو يغادر منزله وسط لندن برفقة رجل وامرأة اقتاداه إلى سيارة مدنية.

ويُذكر أن الشرطة البريطانية كانت قد اعتقلت، يوم الخميس الماضي، الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات سوء سلوك خلال فترة توليه مهامه الرسمية.

وتُشير التقارير إلى أن التحقيق يرتبط بادعاءات وردت في وثائق نُشرت مؤخراً حول قضية جيفري إبستين، تزعم أن ماونتباتن-ويندسور شارك معلومات حساسة مع إبستين خلال فترة عمله مبعوثاً تجارياً لبريطانيا.



المصدر: بي بي سي