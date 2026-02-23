نيجيرفان بارزاني يستقبل ممثل الرئيس الأميركي لشؤون سوريا وسفير الولايات المتحدة في تركيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاثنين 23 شباط 2026، توم باراك، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، والوفد المرافق له.

وخلال اجتماع حضره جاشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، جرى التباحث حول علاقات الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر تطورات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان.

وأعرب الوفد الزائر عن تقديره لدور رئيس إقليم كوردستان في مساعيه الدبلوماسية الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتهدئة التوترات، وجهوده في الاتفاق المبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً عاملاً للأمن والاستقرار.

كما شكلت آخر مستجدات المنطقة محوراً آخر للاجتماع؛ حيث شدد نيجيرفان بارزاني في هذا الصدد على أهمية الحل السلمي للمشكلات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.