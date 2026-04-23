إنجاز 65% من أعمال إنشاء "متنزه رشكين" الاستراتيجي في أربيل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة بلدية أربيل، اليوم الخميس 23 نيسان 2026، عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء "متنزه رشكين" إلى 65%، مؤكدة أن المشروع ينفذ بكلفة إجمالية تبلغ 15 مليار دينار، خُصصت من الميزانية الخاصة لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وفي تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، قال رئيس بلدية أربيل، كارزان هادي: "في إطار اهتمام التشكيلة الحكومية التاسعة بزيادة المساحات الخضراء وتطوير البنية التحتية البيئية، تستمر الأعمال في متنزه رشكين بنسق متسارع، حيث تم الانتهاء من جزء كبير من المرافق الأساسية".

ويُقام المتنزه على مساحة واسعة تصل إلى 120 ألف متر مربع تحت إشراف وزارة البلديات والسياحة، ويتضمن المشروع مرافق عصرية ومتكاملة تشمل:

تسوير الموقع بسياج أمني بطول 1600 متر.

إنشاء مواقف للسيارات وكافيتريات حديثة لخدمة الزوار.

تخصيص مسارات رياضية للمشي، الركض، وركوب الدراجات الهوائية.

حفر بئر ارتوازي بعمق 500 متر مع تشييد خزانين كبيرين لضمان ديمومة الري.

تركيب أنظمة كهرباء وإنارة متطورة وصديقة للبيئة.

زراعة آلاف الأشجار وعشرات الآلاف من الشتلات والزهور، وفرش مساحات شاسعة بالنجيل الأخضر.

وأوضح هادي أن المرحلة الأولى من المشروع تُنفذ بكلفة 6.6 مليار دينار، مشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق لافتتاح المتنزه ووضعه في خدمة المواطنين خلال فترة زمنية تقل عن عام واحد.

واختتم رئيس بلدية أربيل حديثه بالتأكيد على التزام رئيس الوزراء مسرور بارزاني بإيصال مشاريع الإعمار والخدمات إلى كافة مناطق الإقليم، مشدداً على أن زيادة الغطاء النباتي وحماية البيئة تمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتوفير حياة أفضل وصحية لمواطني كوردستان.