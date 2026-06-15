محافظ أربيل: العمل يتواصل بوتيرة متسارعة في مشروع الطريق المزدوج بين أربيل وكوية

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أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن أعمال التنفيذ في مشروع الطريق المزدوج (أربيل – كوية) تسير بوتيرة متسارعة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في إقليم كوردستان.

وأوضح خوشناو، في بيان صادر عن محافظة أربيل، أن مئات الآليات الثقيلة، من بينها الجرافات وآليات التسوية والحفارات، إلى جانب الكوادر الهندسية والفنية، تواصل العمل يومياً في مواقع المشروع لإنجازه وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن مشروع الطريق المزدوج بين أربيل وكوية يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطرق والجسور بإقليم كوردستان، وقد انطلقت أعماله بتوجيهات من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.

وأضاف أن المشروع، بعد اكتماله، سيوفر تسهيلات كبيرة للمواطنين، إذ سيختصر مدة التنقل بين أربيل وكوية إلى نحو 27 دقيقة فقط، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المرور ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية بين المنطقتين.

وبيّن محافظ أربيل أن المشروع يمتد على مسافة 48 كيلومتراً، ويتضمن إنشاء ستة مجسّرات (أوفر باس)، وأربعة ممرات سفلية، فضلاً عن جسرين رئيسيين، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بواقع البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.