فانس: المفاوضات المقبلة ستكشف مدى استعداد إيران لتقديم تنازلات

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أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن العديد من التفاصيل لا تزال قيد النقاش والتوضيح فيما يتعلق بالملف الإيراني، مشيراً إلى أن واشنطن تتوقع أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة "دون قيود وعلى المدى الطويل".

وأضاف فانس، في مقابلة مع شبكة CNBC، أن الولايات المتحدة "ستراقب مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات" في إطار أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية.

وأوضح أن أي اتفاق مع إيران قد يتضمن "آلية تحقق من مرحلتين" لضمان الالتزام ببنوده، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الآلية.

كما بين فانس أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيمثلان إيران في مراسم التوقيع في سويسرا يوم الجمعة، مضيفاً "نتوقع إصدار نص الاتفاق هذا الأسبوع".

كذلك أوضح أنه لا يوجد أي نص في الاتفاق يقضي بمنح إيران 24 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإيرانيين يحاولون بيع الوهم لجمهورهم بحديثهم عن الحصول على أموال مجمدة.

وتابع "التفتيش ثم إنهاء البرنامج النووي بعدها سيتم الحديث عن الأموال المجمدة"، مشيرا إلى أن واشنطن ستتحدث مع الوكالة الدولية وإيران حول كيفية تدمير اليورانيوم المخصب.

الأموال المجمدة.. وفرض رسوم

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القرار النهائي بشأن آلية وشكل توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن سيتم اتخاذه اليوم أو غداً، على أن تُعلن نتائجه رسمياً لاحقاً.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن الولايات المتحدة تعهدت بتحرير أرصدة إيرانية مجمدة في الخارج ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، بموجب الاتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط. وقال إن "تحرير الأرصدة الإيرانية والتعويضات عن الأضرار هما نقطتان أساسيتان" في الاتفاق المقرر توقيعه الجمعة، مضيفا أن "الطرف الأميركي تعهد باتخاذ إجراءات على هذين الصعيدين".

كما أوضح أن طهران تضع ضمن جدول أعمالها القيام بزيارات دبلوماسية إلى عدد من دول المنطقة، وذلك قبل التوقيع المرتقب على الاتفاق يوم الجمعة في جنيف بسويسرا.إلى ذلك، أعلنت إيران أنها ستفرض رسوم خدمات بحرية على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، بدلا من فرض رسوم مرور، وذلك بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة.

وقال بقائي "لطالما أكدنا أننا لا نسعى إلى تحصيل رسوم عبور، ولكن سيتم فرض رسوم على خدمات الملاحة وحماية البيئة والتأمين على السفن وغيرها من الخدمات الضرورية".

أتى ذلك، بعدما أعلنت باكستان فجر الاثنين أن إيران والولايات المتحدة توصلتا الى اتفاق، يشمل لبنان، لإنهاء الحرب في المنطقة، على أن يوقّع في جنيف في 19 حزيران/يونيو.