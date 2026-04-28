إقليم كوردستان يعلن الموعد الجديد لتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤول إعلام هيئة الحج في إقليم كوردستان، روجگار جعفر، اليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026، عن تعديل جدول مواعيد انطلاق قوافل الحجاج من الإقليم إلى المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن عملية التفويج ستستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح جعفر في تصريح لموقع "كوردستان 24"، أنه بعد أن كان من المقرر انطلاق أولى القوافل في السادس من أيار/مايو المقبل، تقرر تأجيل الموعد إلى يوم الخميس الموافق 12 أيار 2026.

وأضاف المسؤول أن إجمالي عدد حجاج إقليم كوردستان لهذا العام يبلغ 5,122 حاجاً، سيتم نقلهم عبر ثلاث دفعات (كاروان) إلى مكة المكرمة، مؤكداً أن عملية النقل ستكتمل بحلول يوم الأحد، 15 أيار.

وحول آلية السفر، بين جعفر أن الحجاج سيُنقلون براً بواسطة الحافلات إلى منفذ "عرعر" الحدودي مع السعودية، ومن ثم سيتم نقلهم جواً من هناك إلى مدينة جدة، ليتوجهوا بعدها بالحافلات إلى مكة المكرمة.

وشدد روجگار جعفر على أن المديرية أتمت كافة الاستعدادات اللوجستية، بما في ذلك تأمين السكن، والطعام، والشراب، والرعاية الطبية، مؤكداً الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للحجاج منذ لحظة مغادرتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

يُذكر أن عملية الحج تُنظم سنوياً من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية بالتنسيق مع المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان. وتبلغ حصة العراق الإجمالية من الحجاج ما بين 33 إلى 37 ألف شخص سنوياً، يخصص منها أكثر من 5 آلاف مقعد لمواطني إقليم كوردستان.